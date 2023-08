Sonia Abrão critica Larissa Manoela após rompimento com os pais: "Dependente do noivo"

A apresentadora Sonia Abrão afirmou que a atriz Larissa Manoela rompeu com os pais para se tornar dependente do noivo, André Luiz Frambach

Nesta terça-feira, 1º, durante o programa A Tarde É Sua, da RedeTV, a apresentadora Sonia Abrão decidiu opinar sobre a decisão da atriz Larissa Manoela de romper com seus pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, que até então gerenciavam a sua carreira e fortuna.

Para a apresentadora, Larissa não é independente "para bancar a própria vida", pois mesmo deixando de depender emocionalmente dos pais, agora ela precisa do apoio do noivo, o ator André Luiz Frambach, com quem está junto há um ano.

"Ela fala tanto em liberdade e independência e é por isso que ela tá rompendo com os pais, pela independência dela como pessoa, como mulher e financeira também. Só que me parece que ela só mudou o dono da situação. Ela tá deixando os pais para ficar totalmente dependente, é o que parece, do noivo e da família", disparou Sonia.

E completou: "Ela trocou na verdade. Não tem toda essa independência emocional para bancar a própria vida a partir do momento que agora ela tá tendo como apoio o outro lado. É só isso, para mim ela fez uma troca, mas a dependência continua e ela precisa prestar atenção", ressaltou.

Vale lembrar que o jornalista Leo Dias revelou recentemente que Larissa abriu uma auditoria para investigar o destino de sua fortuna, que estava sobre os cuidados dos pais. Ela tomou essa decisão após a suposta venda de sua mansão em Orlando, nos Estados Unidos. Quando era menor de idade, a atriz recebia apenas uma mesada da mãe, que afirmava que queria manter a saúde financeira da filha bem controlada.

Leia também:Sonia Abrão detona esposa de Sorocaba por expor traição: "Fez um estrago"

Noivo de Larissa Manoela critica os sogros

Em um momento corajoso, o ator André Luiz Frambach fez críticas aos sogros. Noivo de Larissa Manoela, ele justificou a decisão da atriz de assumir o controle de sua própria carreira e criticou a superproteção de Silvana Taques e Gilberto Elias.

Segundo ele, os dois não permitiam que a namorada se sentisse capaz de assumir o desafio. "Ela se julga muito porque colocavam coisas na cabeça dela, faziam ela não acreditar que ela era capaz. E agora que ela tá vendo que ela é capaz de fazer isso e muito mais. Agora ela se cobra de uma forma correta, não como se ela fosse incapaz de fazer", disse ele em entrevista ao VacaCast.