Larissa Manoela estaria investigando destino de sua fortuna após sair de tutela da mãe

A atriz Larissa Manoela estaria investigando para onde teria ido sua fortuna após rompimento com sua mãe Silvana Taques

Nesta terça-feira, 25, foi revelado que Larissa Manoela teria aberto uma auditoria para investigar o destino de sua fortuna. Até este ano, a atriz era gerenciada por sua mãe Silvana Taques. Mãe e filha teriam rompido e agora, Larissa quer saber o que aconteceu com a fortuna que acumulou em seu tempo de atriz mirim, que ficava na tutela da mãe.

De acordo com o jornalista Leo Dias, todos os bens da atriz que interpretará a personagem Penelope no novo filme “Traição Entre Amigas” estavam sobre posse da mãe, incluindo uma mansão em Orlando que Silvana teria vendido recentemente. Durante a infância, quando Larissa trabalhou em novelas como “Carrossel” e “Cúmplice de um Resgate”, Silvana dava uma mesada para a filha com a justificativa de querer manter a saúde financeira da filha bem controlada.

Nas redes sociais, a atitude da mãe de Larissa não está sendo bem-vista. “Essa história da Larissa Manoela com a mãe representa o cerne dos pais que acham que você deve uma vida a eles porque eles foram seus pais, como se você tivesse uma dívida eterna, e isso é horrível”, escreveu uma seguidora. Outra internauta concordou: “Me dá nojo vendo gente defender a mãe da Larissa Manoela só por ser mãe, a forma como ela trata a filha é bizarro”.

Seguidores nas redes sociais também lembraram de um caso famoso e muito parecido com o que está acontecendo com Larissa, o de Britney Spears. Por 13 anos, a cantora americana ficou sob tutela de seu pai Jamie Spears que além de controlar a carreira e vida pessoal da artista, também controlava a fortuna da diva pop, que na época estava avaliada em cerca de R$ 300 milhões de reais.

“A mãe da Larissa Manoela e o pai da Britney Spears a 80km por hora”, brincou um seguidor ao saber da notícia que a atriz estaria investigando sobre sua fortuna. E uma internauta ainda escreveu: “A Larissa está vivendo aqueles dramas que a gente só lê no TMZ com ex artistas mirins dos Estados Unidos”.

Apesar das polêmicas, Larissa segue aproveitando sua vida e trabalhando em diversos projetos. Ainda nessa terça, a estrela da novela "Além da Ilusão" publicou uma série de selfies em seu Instagram onde surgia tomando sol e esbanjando sua beleza natural.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

me dá nojo vendo gente defender a mãe de larissa manoela só por ser mãe, a forma como ela trata a filha é bizarro — lets go (@lettsnt) July 24, 2023

cara essa história da larissa manoela com a mãe representa o cerne dos pais que acham que você deve uma vida a eles porque eles foram seus pais, como se você tivesse uma dívida eterna.... é isso é horrível!



pior são os comentários "mas se n fosse a mae a engravidar..." — rulliana (@trottjx) July 24, 2023

Relembre a polêmica entre Larissa e sua mãe

Foi em janeiro que Larissa e a mãe Silvana pararam de se seguir nas redes sociais. Já nesta época, os rumores de um suposto atrito entre mãe e filha já circulavam. A mãe e ex-empresária da atriz chegou a fazer uma publicação enigmática nas redes sociais que muitos seguidores imaginaram se tratar de uma indireta para a filha.

Em maio, Larissa anunciou que cuidaria da própria carreira e gerou mais polêmica sobre seu relacionamento com a mãe. E, ainda neste mês, a atriz deu uma entrevista ao programa “Fofocalizando” em que abriu o jogo sobre a relação com a mãe e comentou que agora “tem uma nova família”, se referindo ao noivo André Luiz Frambach.