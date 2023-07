Sonia Abrão detona esposa de Sorocaba por expor traição: "Fez um estrago"

Sonia Abrão detona esposa de Sorocaba durante o 'A Tarde é Sua' exibido nesta segunda (31)

A apresentadora Sonia Abrão criticou a influenciadora Biah Rodrigues que decidiu expor publicamente que foi traída pelo marido, o cantor sertanejo Sorocaba. Segundo a comandante do A Tarde é Sua, a fala foi totalmente desnecessária.

" Quem perdoa, encerra o assunto. Como você perdoa e vai para um lugar público e conta essa história sabendo que ele é uma pessoa pública, que isso com certeza vai afetar a imagem dele como cantor, marido, pai e fazer um estrago danado?" , disse ela no programa exibido nesta segunda-feira (31).

Sonia Abrão disse que há algo de mal resolvido no casamento entre os dois. "Eu fiquei me questionado: se você perdoa, toca a vida porque acha que vale mais a pena tentar continuar. A partir do momento que decide ir em frente, esse assunto morreu. Acho que no caso dela, esse perdão não funcionou", disse.

A apresentadora ainda disse que ela tem o direito de falar o que pensa agora que a ex-Miss resolveu contar tudo. "Como ela veio a público e disse tudo o que queria, a gente pode dar nossa opinião", defendeu ela.

Revelação aconteceu em culto

A influenciadora digital Biah Rodrigues apareceu nas redes sociais para explicar a repercussão do vídeo no qual diz que já foi traída pelo seu marido, o cantor sertanejo Sorocaba. O vídeo ganhou visibilidade nos últimos dias quando foi repostado nas redes sociais. Agora, ela contou que quer sim que os fãs assistam ao seu testemunho sobre o adultério para terem o seu exemplo de perdão ao marido.

Nos stories do Instagram, ela contou que a traição aconteceu em um momento de vulnerabilidade há cerca de três anos e que decidiu perdoar para construir a sua família. “Entra lá e assiste todo o testemunho. Foi maravilhoso, Deus falou muito, foi surreal. E testemunho serve para que? Para edificar! Não foi para expor, não foi para envergonhar ninguém, não foi para escandalizar. É algo muito bem resolvido dentro da minha casa, da minha família, algo muito bem estabelecido. Então entra lá e assiste”, disse ela.