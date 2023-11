Atualidades / SAIBA MAIS!

Solteiro ou não? Saiba o real estado de Cauã Reymond após rumores de affair com dentista

Cauã Reymond estaria vivendo affair com dentista após o fim do casamento com Mariana Goldfarb; a CARAS Brasil apurou o real estado civil do galã

CARAS Brasil Publicado em 28/11/2023, às 12h55

O ator Cauã Reymond - Foto: Reprodução/Instagram @cauareymond