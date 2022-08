Solteira, Kim Kardashian diz o que procura em homens atualmente: "Está pronta''

Fonte revela que Kim Kardashian está pronta para namorar após término com ator e diz o que ela está procurando em um homem

Redação Publicado em 24/08/2022, às 11h49

Tudo aponta que Kim Kardashian (41) está pronta para encarar um novo relacionamento poucas semanas após romper com o ator e comediante Pete Davidson (28). Pelo menos é o que diz uma fonte próxima da empresária do clã Kardashian-Jenner à imprensa internacional.

Kim Kardashian está pronta para namorar após término com Pete Davidson:

Em uma notícia publicada pelo E! News, a fonte próxima à estrela do The Kardashians (Star+) explicou que ela vem questionando: "quem devo namorar agora?", e que ela estaria pensando em se relacionar com alguém mais velho que ela após o termino com o ator, que era 12 anos mais novo que ela!

"Kim expressou que está pronta para namorar alguém mais velho, mas tem que ser a pessoa certa que entenda sua vida. Ela não quer comprometer a sua liberdade agora", disse a fonte ao destacar que a socialite também está recebendo apoio dos seus amigos mais próximos na decisão. "Todos estão constantemente tentando armar para ela. Ela gosta de namorar e está definitivamente aberta a se expor novamente'.

Kim Kardashian foi casada com Damon Thomas de 2000 a 2004, Kris Humphries de 2011 a 2013 e Kanye West por sete anos, com quem teve 4 filhos, antes de anunciar sua separação em 2021. Além do mais, namorou Pete Davidson por 9 meses.

Kim Kardashian mostra a filha, North West, fazendo sketches para a marca de Kanye West:

Filho de peixinho, peixinho é! Ainda nas últimas semanas, Kim Kardashian compartilhou toda orgulhosa os desenhos da filha mais velha para a marca do pai.

Nos registros, a pequena fashionista – apelidada pelos críticos após sua presença na Paris Fashion Week – segura um de seus esboços de alienígenas feito em um pedaço de papel azul, com óculos de sol e o que parece ser uma trança saindo da boca da figura.