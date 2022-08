North West transforma a mãe, Kim Kardashian, em Minion e diverte a web

Kim Kardashian foi transformada em Minion do filme 'Meu Malvado Favorito' por sua filha, North, e divertiu a web

Redação Publicado em 01/08/2022, às 09h30

Está rolando uma trend nas redes sociais, de transformar alguém em Minion, do filme 'Os Minions' e 'Meu Malvado Favorito', e a socialite Kim Kardashian (41) entrou na onda, e foi transformada por sua filha, North.

Através do perfil de mãe e filha no TikTok, Kim surgiu de amarelo, toda produzida como um Minion, e claro, divertiu a web.

No vídeo publicado, North apareceu pintando o rosto da mãe, Kim, com maquiagem, transformando a socialite em uma personagem do filme Meu Malvado Favorito: "Mamãe Minion", escreveu a pequena na legenda da publicação.

Veja a transformação divertida de Kim Kardashian:

Kim Kardashian compartilha foto de sua adolescência

Na última quinta-feira, 28, Kim Kardashian (41) publicou em seu Instagram uma foto para relembrar sua adolescência. A foto compartilhada pela estrela do reality-show The Kardashians foi tirada quando Kim ainda tinha seus 16 anos. “Verão de 96”, escreveu a Kardashian na legenda da publicação em que aparecia tomando um sorvete quando era adolescente.

