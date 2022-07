Segunda temporada de The Kardashians ganha data de estreia e trailer; confira

Trailer da segunda temporada de The Kardashians mostra preparação para casamento, parto e participação de Pete Davidson

CARAS Digital Publicado em 11/07/2022, às 13h51

Os fãs da família Kardashian-Jenner já podem comemorar porque nesta segunda-feira, 11, a Hulu divulgou a data de estreia e o trailer da segunda temporada de The Kardashians.

Após cobrir os acontecimentos do clã desde o fim de Keeping Up With The Kardashians, o reality volta para a plataforma de streaming com as novidades mais atuais.

A partir do dia 22 de setembro, o público vai acompanhar os preparativos para o casamento de Kourtney Kardashian e Travis Barker, o nascimento do segundo filho de Kylie Jenner e Travis Scott, o fim do relacionamento de Khloé Kardashian e Tristan Thopsom, o namoro de Kim Kardashian e Pete Davidson, a carreira de Kendall Jenner, e o problema de saúde de Kris Jenner.

"Estamos de volta", declararam as socialites.

No Brasil, The Kardashians é transmitida pela plataforma de streaming Star+.

CONFIRA O TRAILER DA SEGUNDA TEMPORADA DE THE KARDASHIANS