Filha de Kim Kardashian e Kanye West solta a voz e surpreende a web: ''Ícone''

North, filha de Kim Kardashian e Kanye West, deu um show ao som de 'We Don't Talk About Bruno'

CARAS Digital Publicado em 29/03/2022, às 15h02

Kim Kardashian (41) impressionou os seus seguidores ao compartilhar um vídeo da filha, North West (8), soltando a voz.

Ao lado da amiga, Ryan, a herdeira da socialite e Kanye West (44) deu um show com a música We Don't Talk About Bruno, trilha sonora do filme Encanto.

"North e Ryan ainda falam sobre o Bruno! E ainda está grudada na minha cabeça", brincou a estrela de The Kardashians.

Nos comentários, os admiradores rasgaram elogios. "Elas arrasaram", "Deram um verdadeiro show", "Filha de peixe, peixinho é!", "Que fofas", dispararam.

CONFIRA O VÍDEO DE NORTH WEST