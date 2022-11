Sogro de Tatá Werneck, João Vitti é assaltado no centro do Rio de Janeiro

Após ter o celular furtado no Rio de Janeiro, o ator João Vitti correu atrás do assaltante, diz colunista

Na noite da última quinta-feira,10, por volta das 19h, o ator João Vitti (55) foi vítima de um assalto em frente a um teatro no Centro do Rio de Janeiro.

De acordo com testemunhas que presenciaram o momento do furto no local, João estava com o celular na mão, quando, de repente, um indivíduo em uma moto surgiu na contramão e puxou bruscamente o aparelho de suas mãos.

Segundo informações dos populares, o pai de Raffa Vitti (27) não pensou duas vezes e correu atrás do criminoso para tentar alcançá-lo, mas não obteve sucesso.

Abalado com a situação, o sogro de Tatá Werneck (39) afirmou para a colunista Fábia Oliveira, que nunca havia sido assaltado antes.

