Sogro de Larissa Manoela desabafa após casamento do filho: "Respeito"

Sogro de Larissa Manoela desabafa nas redes sociais após o filho oficializar a união com a artista; publicação foi considerada uma indireta

Sogro de Larissa Manoela, o empresário Paulo Henrique Frambach, pai de André Luiz Frambach, publicou uma suposta indireta nas redes sociais após o casamento do filho. As mensagens apareceram nesta terça-feira, 20.

Em uma das mensagens, ele citou o escritor português José Saramago. “Eu acredito no respeito pelas crenças de todas as pessoas, mas gostaria que as crenças de todas as pessoas fossem capazes de respeitar as crenças de todas as pessoas”.

Na outra frase, ele fez uma mensagem bem-humorada sobre a falta de afeto. "O Ministério da Paixão adverte: a falta de afeto pode causar ranço", dizia o trecho. Para alguns fãs, as mensagens podem ter endereço certo: os pais de Larissa Manoela, que não foram convidados para a cerimônia.

Vale mencionar que o casamento foi tão secreto que nem os familiares dos noivos estavam cientes ou participaram da cerimônia. Através das redes sociais, a irmã do artista revelou que não foi convidada para o evento: “Se vocês não estavam preparados para isso? Imagina eu!”, brincou Camille Frambach, que parabenizou o irmão.

Mãe também se pronunciou

A mãe de André, Giselle Frambach também celebrou a união em suas redes sociais, ao contrário dos pais de Larissa, que se manifestaram através de uma nota divulgada por meio de sua equipe jurídica. Silvana Taques e Gilberto Elias contaram que não foram convidados para o casório, mas que não ficaram surpresos com a notícia.

Agora, com a revelação de que os pombinhos planejam uma segunda cerimônia, pode ser que a família de ambos seja convidada para a cerimônia, embora Larissa enfrente uma crise na relação com seus pais. Eles romperam desde que a atriz revelou que não tinha acesso aos seus bens e decidiu abrir mão de seu patrimônio milionário para os pais.