Larissa Manoela planeja segunda cerimônia após casamento secreto: ‘Maior’

Após cerimônia extremamente restrita, padrinho de casamento de Larissa Manoela e André Luiz Frambach entrega planos de festão do casal

Na última segunda-feira, 18, a atriz Larissa Manoela surpreendeu seus seguidores ao revelar que oficializou a união em uma cerimônia secreta com seu noivo, o ator André Luiz Frambach. O casamento extremamente discreto contou apenas com a presença dos noivos, mas a artista está planejando festejar em um casório ‘maior’.

Pelo menos foi o que o padrinho de casamento de Larissa e André revelou ao Gshow. O casal contou com o apoio de ninguém menos do que Marcelo Serrado, que entregou os planos dos recém-casados. O ator confirmou que não participou da cerimônia secreta, mas adiantou que está convidado para outro evento: “Vou participar da maior”, disse.

Para quem não acompanhou, em maio deste ano André convidou o amigo e colega de elenco de ‘Cara e Coragem’ para apadrinhar seu casamento: “Um irmão, um padrinho de casamento que a arte me deu. Vocês não fazem ideia do quanto ele falava pra gente ficar junto, mal sabia ele que a gente já estava”, disse o marido de Larissa.

Inclusive, assim que viu os registros do casamento secreto nas redes sociais, Marcelo fez questão de deixar um comentário parabenizando os afilhados: “Amores do dindo”, ele comentou confirmando que segue como padrinho do casal, que oficializou a união em uma cerimônia extremamente restrita no último domingo, 17, após um ano de noivado.

Vale mencionar que o casamento foi tão secreto que nem os familiares dos noivos estavam cientes ou participaram da cerimônia. Através das redes sociais, a irmã do artista revelou que não foi convidada para o evento: “Se vocês não estavam preparados para isso? Imagina eu!”, brincou Camille Frambach, que parabenizou o irmão.

A mãe de André, Giselle Frambach também celebrou a união em suas redes sociais, ao contrário dos pais de Larissa, que se manifestaram através de uma nota divulgada por meio de sua equipe jurídica. Silvana Taques e Gilberto Elias contaram que não foram convidados para o casório, mas que não ficaram surpresos com a notícia.

Agora, com a revelação de que os pombinhos planejam uma segunda cerimônia, pode ser que a família de ambos seja convidada para a cerimônia, embora Larissa enfrente uma crise na relação com seus pais. Eles romperam desde que a atriz revelou que não tinha acesso aos seus bens e decidiu abrir mão de seu patrimônio milionário para os pais.

Pais de Larissa Manoela ainda não venderam mansão:

