Sogro de Larissa Manoela dá resposta certeira após ataque à religião: “Humildade”

Sogro de Larissa Manoela se manifesta com frase religiosa nas redes sociais após ataque; confira a publicação

O empresário Paulo Frambach, pai do ator André Luiz Frambach, publicou uma nova mensagem enigmática em seu perfil nas redes sociais na manhã desta quinta-feira, 24. Após receber ofensas da mãe da Larissa Manoela por conta de sua religião, ele decidiu se manifestar através de uma frase religiosa.

Em seu perfil no Instagram, o sogro da artista costuma publicar reflexões. Mas sua última publicação foi apontada pelos internautas como uma resposta certeira aos recentes ataques à sua religião. Em vez de responder com raiva, Paulo optou por compartilhar uma mensagem: "Não é preciso retribuir o mal com o mal; o homem deve aceitar com humildade tudo o que tende a rebaixar-lhe o orgulho", iniciou.

"É mais glorioso para si ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça, do que ele próprio cometer uma. Vale mais ser enganado do que enganador, ser arruinado do que arruinar os outros. É mais glorioso para si ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça, do que ele próprio cometer uma”, diz parte da mensagem.

“Vale mais ser enganado do que enganador, ser arruinado do que arruinar os outros”, Paulo concluiu a publicação e fez questão de acrescentar a origem da frase, que é de Allan Kardec, considerado o homem que inventou o espiritismo. Vale lembrar que a família do noivo de Larissa segue justamente o espiritismo kardecista.

Para quem perdeu, em uma troca de mensagens divulgada pelo colunista Lucas Pasin, do UOL, a mãe de Larissa Manoela, acabou ofendendo a família do noivo da filha ao chamá-los de ‘família macumbeira’, termo usado de forma pejorativa. Inclusive, Silvana Taques está sendo investigada para apurar o possível caso de intolerância religiosa.

A atriz que estrelou a novela infantil do SBT 'Carrossel' enfrenta uma crise com seus pais desde que decidiu participar da administração de sua carreira. Em recentes entrevistas, a atriz revelou que não tinha acesso aos seus bens, mesmo sendo maior de idade e trabalhando desde a infância, além de precisar pedir dinheiro para cobrir despesas simples.

Mãe de Larissa Manoela explica mensagem:

Em meio a investigação policial pelo crime de intolerância religiosa, a mãe de Larissa Manoela, Silvana Taques, explicou o motivo de ter escrito a mensagem "família macumbeira" em uma conversa com a atriz. Em uma nota enviada ao Fofocalizando, do SBT, a pedagoga justificou sua postura.