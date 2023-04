Sobrinha de Preta Gil se pronuncia após acontecimentos envolvendo a tia: ''Forte''

Após notícias sobre o fim do casamento da tia, sobrinha de Preta Gil se pronuncia em sua rede social

Um dia após saírem notícias sobre o fim do casamento de Preta Gil (48), a sobrinha da cantora, Flor Gil (14), filha de Bela Gil (35), pronunciou-se em sua rede social nesta quarta-feira, 19, dando apoio à tia.

A jovem, que já cantou várias vezes com a tia no palco, repostou o texto dela sobre os comentários acerca do término de sua relação com Rodrigo Godoy (34) e escreveu uma mensagem dando força para ela.

"Estamos todos juntos firme e forte com você nessa cura, sempre na base do amor", disse Flor Gil sobre a família estar ao lado de Preta Gil na luta contra o câncer de intestino, descoberto nos últimos meses após um sangramento.

A filha de Bela Gil então enalteceu a força da tia. "Eu desconheço alguém mais forte que você, tia! Te amo", declarou-se a menina.

Nesta terça-feira, 18, revelou-se o fim do casamento da artista com Rodrigo Godoy, acusado de ter traído a esposa com a stylist dela. A profissional até chegou a fechar sua conta nas redes sociais para não sofrer ataques.

Leia também:Bela Gil se declara no aniversário do ex-marido: “Amor da vida inteira”

Veja:

Preta Gil se pronuncia após notícias sobre fim de seu casamento

A cantora Preta Gil escreveu um recado nas redes sociais após ver o seu nome tomar conta da internet nesta terça-feira, 18. A artista foi alvo de rumores de que o seu casamento com Rodrigo Godoy (34) teria chegado ao fim após sete anos de união. Sem dar detalhes sobre os rumores, ela contou que precisa de paz para focar em seu tratamento contra o câncer e desmentiu algumas mentiras que leu nas últimas horas, mas contou que a verdade está vindo à tona.

Em seu texto, Preta Gil desabafou sobre as notícias com o seu nome. “Amores meus, hoje acordei numa espécie de pesadelo. Pelo meu estado de saúde muito grave esses dias, minha equipe, amigos, família e médicos me blindaram de fofocas que estavam saindo a respeito do meu casamento, mas infelizmente hoje eles não conseguiram mais me poupar da crueldade que está rolando na internet. Muitas coisas eu tomei conhecimento hoje e estou muito abalada. No meio das fofocas tem muitas mentiras, como por exemplo, assuntos financeiros, rastreador no carro, trisal...”, afirmou ela.

E completou com mais informações sobre como está se sentindo. “No mais, as verdades estão vindo à tona, o que para mim é muito doloroso e cruel. Eu peço que vocês também me ajudem a me proteger de toda essa nojeira, pois estou frágil, no meio de um tratamento oncológico, depois de quase morrer numa sepsemia. Eu preciso de paz para me curar! Beijos com amor, Preta”.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, Rodrigo Godoy saiu de casa há algumas semanas após o fim do casamento com Preta Gil. Segundo o jornalista Lucas Pasin, do UOL, até semana passada o casal teria conversado sobre uma possível reconciliação. Conforme informações divulgadas pelo colunista, a filha de Gilberto Gil e o personal trainer não decidiram reatar e optaram pela amizade. Agora, o ex-marido não acompanha mais a cantora no tratamento contra o câncer.