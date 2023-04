Bela Gil se declara no aniversário do ex-marido: “Amor da vida inteira”

Divorciada desde janeiro deste ano, Bela Gil celebra a vida do ex-marido e pai de seus filhos, o empresário João Paulo Demasi

A chef Bela Gil (35) surpreendeu os seguidores nesta segunda-feira, 17, ao celebrar o aniversário do ex-marido, João Paulo Demasi, com quem tem dois filhos, Flor Gil (14) e NinoGil (6). Pelo Instagram, a filha de Gilberto Gil (80) se declarou ao empresário com um texto emocionante. O casal se divorciou no início de 2023, após 19 anos de casamento.

Para comemorar a ocasião, Bela escolheu uma foto do ex-companheiro abraçadinho aos herdeiros, e não poupou elogios ao pai das crianças: "Hoje é dia desse ariano que entrou na minha vida desde cedo, caminhou e construiu as coisas mais belas ao meu lado e me presenteou com os filhos mais maravilhosos”, iniciou a declaração.

“Muita saúde, serenidade e alegria para você que é um amor da vida inteira. Que você seja muito feliz! Parabéns pelo seu dia @jpdemasi!", a chef concluiu a declaração carinhosa marcando o perfil do empresário, com quem dividiu a vida por quase duas décadas. Nos comentários, amigos do ex-casal também aproveitaram para desejar um feliz aniversário.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bela Gil (@belagil)

Alguns fãs ainda levantaram suspeitas de uma possível reconciliação, enquanto outros, elogiaram a maturidade entre eles nos comentários da publicação: “Essa história não acabou”, opinou uma. “Enxergue a beleza que existe na relação deles, amor de verdade nunca acaba, transforma”, pontuou outro. “Eu amo essa amizade que ficou”, disse uma terceira.

Bela Gil encanta ao compartilhar momento mãe e filha com Flor Gil:

Na última terça-feira, 11, a apresentadora Bela Gil encantou seus seguidores com uma linda declaração para sua filha, Flor Gil. Com um texto, a chef se derreteu pela primogênita e não poupou elogios ao registrar um momento mãe e filha com a pré-adolescente, que é fruto de seu antigo relacionamento com o empresário João Paulo Demasi.