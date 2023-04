Bela Gil encanta seguidores com momentos mãe e filha com Flor Gil

Apresentadora Bela Gil publica texto para elogiar filha de 14 anos de idade nas redes sociais

Nesta terça-feira, 11, a apresentadora Bela Gil (35) encantou seus seguidores com uma linda declaração para sua filha, Flor Gil (14). Em um belo texto elogiando a jovem, a famosa definiu a primogênita como “uma pessoa f*da”. Além dela, Bela tem Nino, ambos frutos de seu relacionamento com o gerente de estúdio de design João Paulo Demasi.

“Nem nos meus melhores sonhos poderia imaginar uma filha tão incrível. Parceira de vida, moleca, inteligente, generosa, divertida, amorosa e talentosa. Ela me faz os melhores elogios sem nem saber que são elogios, sua felicidade me contenta”, começou Bela.

"Te amo, amo o nosso amor, nossa cumplicidade, nosso respeito e nosso espaço. Você é f*da filha”, finalizou a apresentadora, em uma publicação feita em seu perfil oficial no Instagram, completamente apaixonada por sua filha mais velha.

