Só de roupão, ex-BBB Larissa Santos faz agradecimento ao conquistar novos seguidores: "Grata"

Larissa Santos (24), ex-participante do Big Brother Brasil 23, usou as redes sociais nesta quarta-feira, 3, para comemorar uma marca importante.

A quarta colocada do reality show da TV Globo alcançou a marca de três milhões de seguidores no Instagram, e fez questão de comemorar o feito, compartilhando uma sequência de fotos apenas de roupão, cercada de balões.

"SOMOS 3 MILHÕES, POVO! Ainda parece um sonho que tem tantas pessoas comigo, e hoje posso dizer que é real! Sem cada um de vocês nada disso seria possível. Eu tô muuuuito feliz!", afirmou a ex-sister na legenda da publicação.

Em seguida, Larissa falou sobre os novos seguidores e fez um agradecimento. "Não é sobre o número e sim sobre o propósito disso tudo. Sou muito grata pela oportunidade de compartilhar um pouquinho de mim e por ter vocês fazendo parte da minha jornada. Quero muito continuar vivendo e dividindo cada momento! Obrigada por tudo!", completou.

Larissa troca as lentes dos dentes

A ex-BBB Larissa Santos decidiu renovar o sorriso após ficar em quarto lugar no Big Brother Brasil 23, da Globo. A estrela trocou as lentes dos dentes nos últimos dias e contou que colocou lentes provisórias no lugar.

As novas lentes dela devem ficar prontas em alguns dias, e enquanto isso, ela está desfilando um novo sorriso por aí e já gostou do resultado prévio. "Estou ansiosa. Já amei assim. Imagina depois, quando estiver tudo pronto", disse ela na web.

