Ex-BBB Larissa Santos mostra apartamento luxuoso em SP: "Novo cantinho"

Larissa Santos mostra apartamento para o qual acaba de se mudar após o BBB23

Bombando após sua participação no BBB23, a personal trainer Larissa Santos já fez as malas e acaba de se mudar para São Paulo. Nas redes sociais, ela dividiu com os fãs que já arrumou um cantinho para viver na cidade.

Em seu perfil nas redes sociais, a influenciadora publicou o primeiro clique logo após chegar ao apartamento. "Cheguei no meu novo cantinho", disse ela que clicou a varanda com uma vista para uma região de grande densidade.

A professora de educação física confirmou a mudança para fãs ainda no aeroporto. "Cheguei em São Paulo depois de cumprir todos os compromissos do BBB. Acabou a experiência mais louca e linda da minha vida e eu tô pronta e ansiosa pra começar esse novo ciclo. Como eu tô grata", publicou.

Vale lembrar que o influenciador Fred Bruno, com quem ela viveu um romance durante o reality, também mora em São Paulo. Veja abaixo a foto:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Santos (@larisantosbe)

Após sair do BBB 23, Larissa participou do programa Mais Você e contou que está apaixonada por Fred Bruno, com quem viveu um affair na casa. “Eu me apaixonei, óbvio. Me apaixonei, sim. O Big Brother intensifica muito as coisas. [...] Não tem como não ter essa proximidade, e essa conexão nossa foi desde o início, antes de a gente ficar”, ela confessou.

“Eu me apaixonei, sim, e foi algo muito sincero das nossas partes”, Larissa completou e revelou se pensa em levar o romance adiante: “A gente sempre só viveu lá dentro, sem projetar nada. Eu acho que a gente é muito amigo, e isso aí a gente vai tirar de letra, independente do que a gente resolver”, ela declarou.

Larissa foi "expulsa" da entrevista das finalistas

Para entrevistar somente as finalistas Bruna Griphao, Aline Wirley e a campeã Amanda, a apresentadora Ana Clara teve que pedir licença para a professora de Educação Física, que estava ao lado delas para a conversa.

"Amiga, pode ir", disse Ana Clara, dando um chega para lá na morena. Na internet, o momento viralizou com alguns internautas apontando grosseria da comandante e outros achando normal que ela pedisse o afastamento da sister.