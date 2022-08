Simaria volta a seguir a irmã Simone após fim da dupla sertaneja

Após anunciarem o fim da dupla em meio a polêmicas, cantora Simaria volta a seguir a irmã Simone no Instagram

A cantora Simaria (40) deixou os fãs animados ao voltar a seguir a irmã, Simone (38), e o perfil da dupla após o anúncio do fim da parceria.

Na semana passada, na quinta-feira, 18, as artistas pegaram o público de surpresa ao anunciarem que não subirão mais aos palcos juntas.

Simaria já tinha dado unfollow na irmã no mês de julho, após se afastar da carreira para cuidar da saúde mental. Foi quando começaram os boatos de que a relação das irmãs estava estremecida.

No perfil oficial da dupla no Instagram, mesmo após o anúncio da separação, foi postada uma foto das duas juntas e a legenda dizia: "Uma semana abençoada Coleguinhas!".

Recentemente, as duas surgiram se divertindo juntas. Simaria apareceu com um grande chapéu preto em vídeo publicado por Simone, que brincou: “Tá bonitona”. “Nós usávamos um chapeuzão desse, ficava bonito”, disse Simone, aos risos.

Simone enche os olhos d'água ao falar de Simaria

Simone Mendes se pronunciou no domingo, 21, após o anúncio do fim de sua dupla com Simaria. Após revelar se seguirá carreira solo no estilo Gospel e quais serão seu próximos passos, a artista acabou falando da irmã e ficou emocionada ao dizer o nome dela. Com os olhos cheios de lágrimas, Simone comentou por cima sobre a separação delas. "Mas também to muito feliz pela minha irmã, porque ela tá feliz, ela quer esse tempo pra cuidar dos filhos dela e a coisa mais importante da vida é a família, os filhos da gente", explicou ela, que se declarou, com lágrimas nos olhos: "E ela é meu sol, minha luz, minha anja, amo ela mais que qualquer desse mundo, muito tempo né, 30 anos de história, mas é isso eu to feliz por ela".

