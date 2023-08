Simaria mostra Dia dos Pais com os filhos: ''Momento inesquecível''

Nos EUA, Simaria mostra como passou data especial com os herdeiros, frutos do casamento que viveu com Vicente Escrig

A cantora Simaria Mendes mostrou neste domingo, 13, que está curtindo uma viagem bem divertida com os filho, Giovanna e Pawel, frutos do casamento que viveu com o espanhol Vicente Escrig. Em um parque nos EUA, ela apareceu com os herdeiros.

Cheia de felicidade, a artista surgiu radiante e saltando pelo local. Usando um macacão nude, a irmã de Simone Mendes apareceu cheia de estilo curtindo o dia no parque de diversão com os herdeiros.

"Mais um momento inesquecível com meus filhos! Experiência única!", escreveu Simaria Mendes na legenda do vídeo, exibindo alguns registros do passeio que fizeram pelo lugar.

Nos últimos dias, o ex-esposo da cantora resgatou um vídeo do passado com os filhos. Com Giovanna e Pawel bem mais novos, ele apareceu protagonizando um momento cheio de amor. Vicente Escrig alega estar falido e sem ter condições de pagar a pensão imposta pela justiça.

Na sexta-feira, 04, Simaria publicou um vídeo exibindo a festinha que organizou para a filha em sua mansão. A famosa então chamou a atenção ao não mostrar nenhum familiar no local. É bom lembrar que nesta quinta-feira, 03, Simone Mendes fez um festão para o aniversário de seu primogênito, Henry Diniz.

Tá rolando? Simaria se pronuncia sobre affair com Ailton Maranhão

A cantora Simaria Mendes interagiu com seus seguidores na quarta-feira, 09, na companhia dos filhos, Giovanna e Pawel. Em seus stories, ela abriu uma caixinha de perguntas e respondeu algumas questões enviadas pelos fãs.

Em uma delas, a artista, ex-dupla de Simone Mendes, foi questionada sobre estar em um relacionamento com o empresário Ailton Maranhão. O milionário, que há 25 anos gerencia bares e restaurantes em Goiânia, foi apontado como o suposto affair da coleguinha.

Brincando estar brava e um pouco irritada, Simaria, que está solteira desde o fim do casamneto com o pai de seus filhos, então se pronunciou sobre o romance com o empresário riquíssimo. "O meu chapa, eu não sei quem é não, esse rapaz, já arrumaram tanto noivo pra mim, é cada bofe lindo, meu deus, é cada bofe, é de estronda o Brasil, é o grito país. Me respeite como mulher, rapaz, onde é que vocês me viram agarrada com alguém?", disparou.