Silvia Abravanel confidencia experiência com maternidade: ‘Coração fora do peito’

Em entrevista à CARAS Brasil, Silvia Abravanel dá mais detalhes sobre as mudanças que aconteceram em sua vida após a maternidade

Silvia Abravanel (52) é apresentadora, produtora, empresária, diretora de TV, formada em medicina veterinária e, com muito orgulho, mãe! Ela tem duas filhas, Luana (24) e Amanda (18). Em entrevista à CARAS Brasil ela comenta sobre sua relação com a maternidade: "Coração fora do peito".

Silvia fala com alegria de sua experiência como mãe e relembra como descobriu que estava grávida de sua primeira filha: "É tudo de bom, o nosso corpo conseguir gerar outro corpo. Eu tinha 27 anos, estava grávida na faculdade, já namorava e do nada apareceu a gravidez", declara.

"A maternidade mudou tudo em mim. Eu comecei a lutar pelo outro, elas são meu coração fora do peito, isso define, eu tenho que defender outro ser.Você entra na maternidade um cordeirinho e sai um leão, agora sou eu e o mundo com esse ser que depende de você", complementa.

Durante a conversa, Siliva comentou qual foi a reação de seu pai Silvio Santos (93) quando ela assumiu a gravidez: "Ele achou o máximo, ele achava que eu não tinha filhos por conta do meu histórico de vida, talvez, um trauma por ser adotiva, mas quando eu engravidei ele super apoiou, falou que queria que fosse uma menina".

A filha mais velha de Silvia nasceu com a síndrome de galactosemia, doença genética marcada por incapacidade de metabolizar a galactose, o açúcar típico do leite. Já a segunda filha nasceu sem a condição, ela explica qual foi a diferença na criação das meninas.

"Eu criei a Luana comigo, ela depende de mim e das cuidadoras, mas eu criei a Amanda para o mundo. Ter que deixá-la voar, é um desafio. Filhos são para o mundo e eu criei minha filha para o mundo. E uma hora eu não estarei mais aqui", comenta.

Agradecida

Silvia Abravanel é a segunda filha de Silvio Santos. Ela foi adotada pelo dono do baú da felicidade e sua primeira esposa Maria Aparecida Abravanel quando tinha apenas três dias de vida. Apesar de não ter relação com sua mãe biológica, Silvia comenta que sente carinho e gratidão por ela.

"Ela me deu o dom da vida, ela tinha opção de me tirar, mas ela escolheu me ter. Não conheço ela, não sei nome, não sei nada, tentei procurar, mas era uma coisa tão impossível que eu larguei mão, mas tenho respeito, carinho e gratidão", declara.