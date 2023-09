Libido no pós-parto: Claudia Raia revela como ficou sexualidade feminina depois da gravidez

Claudia Raia também relembrou como estava a libido durante a gravidez do filho caçula

Vivendo o puerpério do terceiro filho, Claudia Raia quebrou o um tabu que as mães geralmente não falam: libido após o parto. Nesta quarta-feira (6), quando é comemorado o Dia do Sexo, a atriz detalhou a sua experiência nas redes sociais.

"Gente, a libido eu acho que me abandonou. Porque eu sou animada, né? Eu gosto do babado. E aí na gravidez estava uma loucura, lá em cima a libido. E depois do parto começa a mudar. A prolactina [hormônio produzido na hipófise que atua diretamente nas mamas, fazendo com que elas aumentem de tamanho, e que estimula a produção de leite no caso de pacientes que estão gestantes ou no puerpério] começa a virar a protagonista de tudo", disse.

A libido é tudo aquilo que se relaciona ao desejo sexual, ou seja, à necessidade de se relacionar fisicamente. Claudia reforçou que não se deve condenar os sentimentos que vêm dessas experiências, mas criar consciência do contexto em que eles surgem.

"O neném é muito pequeno ainda, a gente operada não pode fazer nada, tem a quarentena. Não sei o que vai acontecendo, a gente vai dando uma desistida. E é muito importante ter um companheiro que entenda isso. Que saiba que isso é um processo natural da mulher, do pós-parto. Com eles não acontece nada, acontece com a gente, nossos hormônios, o puerpério, que é uma fase dificílima do pós-parto", finalizou.

Depoimento de Claudia Raia viraliza

Nos comentários, várias seguidoras de Claudia Raia se identificaram com o relato da atriz. "Vídeo ótimo para compartilhar com marido, namorado, namorido e afins", falou uma. "Ótima explicação. Obrigada por compartilhar suas experiências. Acho que você poderia fazer mais um vídeo aprofundando o tema e abordando como lidar com isso. Principalmente, com a pressão que algumas mulheres sofrem por parte de alguns homens que não compreendem a situação hormonal e todo o processo de transformação", pontuou outra. "Adoro a maneira que retrata sobre o esse assunto", destacou uma terceira.