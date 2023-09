Fabiana Karla celebra poder da feminilidade e deixa mensagem empoderada para seguidores

Veja por que Fabiana Karla é símbolo de empoderamento e da força feminina

Fabiana Karla fez um discurso empoderado no Dia do Sexo, comemorado nesta quarta-feira (6), no Instagram. Em seu perfil, a atriz compartilhou cliques para lá de sensuais e refletiu sobre a sexualidade feminina.

"A celebração deste dia não é apenas uma questão de diversão, mas também uma chance de falar sobre saúde sexual, respeito e consciência de forma aberta e consciente. No Dia do Sexo, também celebramos o poder da feminilidade. A sexualidade feminina é linda, diversa e merece ser explorada com respeito e alegria", disse.

Nas imagens, Fabiana aparece de lingerie e até com adereços de fantasias eróticas. "Cada mulher merece sentir-se desejada, satisfeita e no controle de sua própria sexualidade. Informação é amor. Neste Dia do Sexo, vamos relembrar a importância da comunicação, do respeito mútuo e da responsabilidade em nossas relações", destacou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Karla (@fabianakarlareal)

Mãe de três, Fabiana foi bastante elogiada nos comentários. "Que deusa", disse uma. "Uau! Que gata", disparou outra. "Linda demais", afirmou uma terceira. "Que luxo mulherão!", babou um. "Maravilhosa. A beleza em todas as suas formas e graças. Poesia em curvas", acrescentou outro. "Nossa, espetáculo! Se aceita do jeito que é. Se estiver solteira, estou a seu dispor", brincou um. "Perfeita", derreteu-se uma. "Meu Deus, que princesa", pontuou um. "Ai que gatilho", completou um usuário.

Assim como Fabiana, Luana Xavier e Bela Gil também celebraram a data. "Você é o seu sexo. Todo o seu corpo é um órgão sexual, com exceção talvez das clavículas - Luis Fernando Veríssimo", legendou a atriz. "Meu instrumento de prazer. Sem vergonha e sem tabus", postou a apresentadora.

Poderosa e empoderada

Dona de uma alegria contagiante, Fabiana costuma a usar as redes sociais para encorajar e aconselhar os fãs. Artista completa, a humorista é conhecida também por sua grande autoestima e por saber lidar com seu corpo de maneira positiva.