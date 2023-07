Quantos filhos a Fabiana Karla tem? Atriz é uma mãezona!

Após um dos filhos de Fabiana Karla aparecer na TV, saiba quantos filhos ela tem e conheça a família da atriz e humorista

A atriz Fabiana Karla é uma mãezona! Ela tem três filhos: Beatriz, de 25 anos, Laura, de 24 anos, e Samuel, de 23 anos. Nesta quinta-feira, 27, um dos filhos dela, Samuel, apareceu no programa Encontro, da Globo, e emocionou a mãe coruja. Isso despertou a curiosidade dos fãs para saber mais sobre a família dela. Conheça aqui os três filhos de Fabiana Karla:

A atriz Fabiana Karla teve os seus três quando morava em Recife com a sua família. Quando decidiu ir trabalhar no Rio de Janeiro, ela deixou os herdeiros no nordeste com sua família e se aventurou no sudeste. Anos depois, ela conseguiu se estabilizar e levou os filhos para morarem com ela no Rio de Janeiro. “Quando comecei a trabalhar no Rio, logo no início eles vieram comigo. Mas percebi que a convivência familiar fazia falta. Então, voltaram para Recife. Não foi fácil, mas queria garantir o bem-estar e a alegria deles. Agora, estão maiores e quiseram vir para cá”, disse ela durante uma ida à Ilha de CARAS em 2014 com seus filhos.

Atualmente, Samuel é modelo e estuda Nutrição. Ele gosta de se exercitar e mostra fotos de seu corpo sarado nas redes sociais. Por sua vez, Laura é cantora e compositora. Ela já lançou projetos nas plataformas digitais de música e sempre compartilha fotos de seus looks e viagens nas redes sociais. Enquanto isso, Beatriz é a filha mais discreta da atriz. Ela tem o seu perfil nas redes fechado apenas para amigos e só aparece em fotos da família.

Conheça os filhos de Fabiana Karla:

