Claudia Raia exibe foto inédita com o filho caçula e o marido: 'Tanto amor'

Claudia Raia faz ensaio fotográfico com o filho recém-nascido, Luca, e o marido, Jarbas Homem de Mello: 'Show de fofura'

A atriz Claudia Raia (55) explodiu o fofurômetro das redes sociais neste domingo, 26, ao mostrar uma nova foto com o filho caçula, Luca (1 mês), e o marido, o ator Jarbas Homem de Mello (53). Ela fez um ensaio fotográfico com a fotógrafa Thalita Castanha para registrar um momento especial de sua família e compartilhou um dos retratos com os fãs.

Na foto, Jarbas surgiu segurando Luca sob o olhar carinhoso e o abraço de Claudia. “É tanto amor”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a família. “Show de fofura máxima”, disse um seguidor. “Família linda e abençoada”, afirmou outro. “Que perfeição! Família inspiradora”, declarou mais um.

Luca é o filho caçula de Claudia Raia. Ele é fruto do casamento dela com o atual marido, o ator Jarbas Homem de Mello (53). A atriz também é mãe de Enzo Celulari (25) e Sophia Raia (20), frutos do antigo relacionamento com o ator Edson Celulari (64).

Claudia Raia deu à luz Luca no dia 11 de fevereiro na maternidade Pro Matre, em São Paulo. Ela engravidou aos 55 anos de vida após tentar um tratamento de fertilização in vitro, mas conseguiu engravidar naturalmente. “Quando estava passando pelo processo da inseminação, tive uma conversa muito profunda com Deus, falando com Ele que se fosse para minha felicidade e da minha família, se estivesse no meu carma, que Ele me concedesse essa graça de primeira. Porque é um processo delicado, longo, você toma uma bomba hormonal. Então, estava tranquila de que o melhor para nós iria acontecer, de verdade!”, contou ela recentemente.

Claudia Raia faz festinha de um mês para o filho Luca

A mamãe coruja Claudia Raia não deixou a data passar em branco e organizou uma festinha para comemorar o primeiro mês de vida do filho mais novo, Luca!

No último sábado, 11, a atriz compartilhou registros da celebração em casa ao lado do marido, Jarbas Homem de Mello, que contou com a presença do irmão mais velho do bebê, Enzo Celulari (25), do relacionamento de Claudia com Edson Celulari (64), e de outros familiares.

"Luca convida", brincou o primogênito da atriz. "Adivinha quem está fazendo um mês hoje? Viva, Luca!", postou ainda o empresário mais cedo.

"Primeiro mês de vida do meu Luca, com direito a muito amor e visitas super especiais! Obrigada a presença de todos meus familiares e amigos por celebrarem com a gente esse momento tão lindo, amamos vocês!", escreveu Claudia a postar registros do momento em família.