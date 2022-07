Sertanejo Fernando grava novo vídeo com Maiara na cama

Fernando Zor aparece abraçadinho com a namorada, Maiara, ao fazer um vídeo com brincadeira: 'Homem que presta'

CARAS Digital Publicado em 21/07/2022, às 12h25

O cantor sertanejo Fernando Zor (38) agitou as redes sociais nesta quinta-feira, 21, ao mostrar um novo vídeo com sua namorada, a cantora Maiara (34). Os dois apareceram abraçados em um momento tranquilo na cama.

Nas imagens, ele apareceu dublando um áudio com uma piada enquanto a amada estava deitada em seu ombro. No áudio, a voz dizia: “Eles já lançaram o Homem de Ferro, o Homem-Aranha, minha não satisfeita foi lá e lançou eu: o homem que presta”.

Os fãs gostaram de ver o novo vídeo do casal em clima de romance. “Eu amo um casal”, disse um seguidor. “Tão bonitos”, afirmou outro. “Amo esses dois”, escreveu mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernando (@fernando)

Fernando rebate críticas sobre namoro entre idas e vindas com Maiara

Nos últimos dias, o cantor Fernando Zor compartilhou um desabafo nas redes sociais para rebater as críticas sobre o seu namoro. Ele foi alvo de comentários maldosos sobre as idas e vindas no seu relacionamento. Assim, ele rebateu em um post no Twitter.

Em um post no Twitter, Fernando desabafou sobre o seu jeito de viver o relacionamento. “Uai, deixa a gente viver do jeito que nós achar bom ué! As vezes nós damos uma estranhada, mas não demora uma semaninha para nós se embolar de novo! Nós não devemos nada para ninguém, nós trabalhamos, nós ganhamos o nosso dinheirinho e nós nos amamos”, disse ele.

A reconciliação de Maiara e Fernando foi revelada por ela na última sexta-feira, 16, quando eles apareceram juntos em um novo vídeo no Instagram dela. Na imagem, os dois apareceram deitados em uma cama enquanto respondiam perguntas de sim ou não sobre curiosidades da vida.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!