Sérgio Mallandro surge em momento raro ao lado do filho

Sérgio Mallandro surgiu sem camisa em momento raro ao lado do filho Sergio Tadeu nas redes sociais. Os dois fizeram pose para exibir os músculos

Nesta segunda-feira, 24, Sergio Tadeu, filho de Sérgio Mallandro, publicou nas redes sociais um momento raro ao lado no pai. Em sua conta no Instagram, o rapaz compartilhou uma foto em que surge sem camisa ao lado do humorista.

"Com a correria da vida, momentos como esse são raros! Curtindo um dia de sol com ele", escreveu na legenda da publicação. No clique, pai e filho fizeram pose e exibiram os músculos.

Sérgio Mallandro, de 68 anos, é pai de Sergio Tadeu, de 39, fruto do casamento com Mary Mallandro, e de Stephanie, de 30 anos, e Edgard, de 26, do relacionamento com Maria Carolina da Costa Alvarez.

Mary fez questão de deixar um comentário na publicação. "Que lindezas", escreveu ela. Atualmente, Sérgio Mallandro namora com Danielly Borges.

Cinema

Atualmente, Sérgio Mallandro está em cartaz nos cinemas com o filme Mallandro, o errado que deu certo. O longa é uma comédia satírica sobre o famoso comediante brasileiro. Na trama, Mallandro atravessa uma fase difícil. Com as finanças cada vez mais apertadas, ele tenta trabalhar como motorista de aplicativo, mas não tem sucesso. Mesmo disfarçado, é sempre reconhecido pelos passageiros, que se recusam a embarcar pensando que estão caindo em uma pegadinha.

Uma chance de voltar à televisão surge quando ele é convidado para apresentar um programa de auditório em uma emissora pequena. No entanto, essa oportunidade se transforma em um grande problema: Mallandro perde a capacidade de dizer seus famosos bordões. Agora, ele precisa se reinventar para conquistar uma última oportunidade em sua carreira artística.

Fase difícil

Ao longo de sua carreira, o humorista Sérgio Mallandro já experimentou o sucesso no cinema, na televisão e na indústria musical, mas também enfrentou períodos difíceis e acumulou dívidas após perder espaço na TV. Em entrevista ao portal O Globo, ele relembrou uma crise financeira que encarou no passado.

“Eu saí do ar em 1996 e fiquei três anos fora da TV, em uma época em que, se a televisão não te contratasse, você não tinha para onde correr. Hoje, com as redes sociais, o artista é mais independente, tem mais oportunidades. Quando eu saí do ar, comecei a vender todo meu patrimônio. Perdi tudo que tinha juntado entre 1982 e 1995. Nesses três anos fora do ar, precisei vender tudo. Vendi minha casa de Búzios, casa aqui, casa lá, apartamento. Fui perdendo, fui perdendo, até que de repente eu vi que eu tinha R$ 7 na conta", relembrou.