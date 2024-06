Sérgio Mallandro se surpreendeu ao ver saldo de R$ 7 no banco: "Perdi tudo"

O humorista Sérgio Mallandro relembrou uma fase difícil em sua vida pessoal em que acumulou dívidas após perder espaço na TV

Ao longo de sua carreira, o humorista Sérgio Mallandro já experimentou o sucesso no cinema, na televisão e na indústria musical, mas também enfrentou períodos difíceis e acumulou dívidas após perder espaço na TV. Em entrevista ao portal O Globo, divulgada nesta terça-feira, 11, ele relembrou uma crise financeira que encarou no passado.

“Eu saí do ar em 1996 e fiquei três anos fora da TV, em uma época em que, se a televisão não te contratasse, você não tinha para onde correr. Hoje, com as redes sociais, o artista é mais independente, tem mais oportunidades. Quando eu saí do ar, comecei a vender todo meu patrimônio. Perdi tudo que tinha juntado entre 1982 e 1995. Nesses três anos fora do ar, precisei vender tudo. Vendi minha casa de Búzios, casa aqui, casa lá, apartamento. Fui perdendo, fui perdendo, até que de repente eu vi que eu tinha R$ 7 na conta", relembrou.

Em seguida, ele contou que um oficial de justiça foi até sua casa para apreender seu último carro e o reconheceu. “Ficou surpreso e me disse que eu era ídolo do filho dele de 9 anos, que estava com câncer. Eu pedi para ele esperar e fui buscar um presentinho para ele. Achei um bonequinho que fazia glu-glu e dei para ele. Ele ficou sem jeito, perguntou: ‘Como vou levar seu carro embora?’ Mas eu disse que não era para confundir as coisas, que era para ele fazer o trabalho dele".

E complementou: "Quando ele desceu a ladeira da minha rua com o carro, eu comecei a chorar muito. Mas não era porque estava levando o meu carro. Foi porque eu percebi que, dentro da minha casa, eu tinha os meus três filhos saudáveis. Percebi que não tinha problemas, mas apenas obstáculos. Problema é chegar no hospital e o médico falar que você vai perder a pessoa que você ama. Boleto pra pagar, geladeira vazia, briga com a esposa são obstáculos. Eu só tinha o obstáculo de ter que voltar a ser um artista.”

Sérgio Mallandro relembra trabalho no circo

O artista conta que nunca se viu trabalhando em escritório. Por isso, em seus momentos mais difícieis, fazia show em cidades do interior. “Teve uma vez que eu fui fazer um show num circo, no interior, que tinha mais cachorro do que pessoas. Eu sou um artista. O que eu sei fazer é isso, é contar histórias. Vou contar histórias nem que seja na rua", recordou.

Ele também contou como começou a se recuperar financeiramente. “No período em que fiquei fora do ar, bati em várias portas até que uma se abriu, na CNT Gazeta, em 1999. Fui recuperando as minhas coisas na marra. Fiquei lá por cinco ou seis anos e fui me reinventando. Comecei a fazer as pegadinhas e inseri as malandrinhas no programa", relatou.

Com o passar do tempo, seu público cresceu. "Comecei a fazer shows em casamentos, com o sogro saindo da ‘Porta dos desesperados’. Aí eles começaram a ter filhos e ficar mais velhos, e foram para o teatro. Em 2009, comecei o stand-up comedy e não parei mais", disse ele, que atualmente comanda um podcast e comanda um stand-up. Além de estar em cartaz no cinema.