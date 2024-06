Sérgio Mallandro explica origem de seu bordão 'salsi fufu'

Conhecido por suas expressões icônicas, Sérgio Mallandro explica origem por trás de seu bordão 'salsi fufu'; saiba o que significa!

Ao longo de sua carreira, o humorista Sérgio Mallandro se tornou conhecido por seus inúmeros bordões e expressões engraçadas. E no último fim de semana, o comediante surpreendeu o público ao revelar a origem do bordão 'salsi fufu' após o termo viralizar novamente na internet.

Nas redes sociais, um internauta comentou que em aulas de francês, ele aprendeu a origem da expressão de Mallandro. "Estudar línguas é fantástico. Hoje, descobri que o bordão ‘salsi fufu’ é uma frase em francês", disse um fã. Logo, Mallandro se pronunciou e esclareceu da onde veio a expressão.

Em conversa com o jornal Extra, o artista admitiu que seu bordão vem de uma frase francesa. "A origem se deu em um grande encontro na Torre Eiffel, em Paris, com bisneto de Jean Jacques Rousseau. Ele me olhou e me falou: ‘ça c’est fou fou’. Perguntei se ele fala francês… Ele disse que a vida é bela, concordei e ele repetiu: ‘ça c’est fou fou’. Nasceu o salsi fufu. Ai, glu, glu, glu", esclareceu Sérgio Mallandro.

Na entrevista, ele ainda falou sobre a expressão 'ra ié ié' e brincou com sua origem. "Esse os Beatles me copiaram. Mas tudo bem. Valeu a cópia. Foi bem feito", disse o humorista.

Sérgio Mallandro é clicado com a namorada em passeio no shopping

Em agosto de 2023, o apresentador Sérgio Mallandro encantou os fãs ao ser clicado fazendo compras ao lado da namorada, Danielly Borges. Em um momento raríssimo, os dois foram ao shopping e renovaram o guarda-roupa.

Em flagras registrados pelos fotógrafos, os dois surgem animados ao caminhar pelos corredores repletos de sacolas. A musa usava bota, casaco e tricô para se proteger do frio. Simpática, ela não se incomodou ao perceber que era fotografada. De mãos dadas com o namorado, ela sorriu.

Sérgio Mallandro assumiu o romance em 2022, três anos após terminar o namoro com outra loira, a mineira Fernanda Vianna, de 35 anos. Agora, ele vive um novo e tranquilo amor com a gata que também é bem humorada como o amado.