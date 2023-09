Separados, Lucas Lima acompanhará Sandy em turnê pela Europa: ‘Parceria’

Apesar da separação, Sandy e Lucas Lima continuam lado a lado e mantêm agenda de compromissos na Europa

Na última terça-feira, 27, Sandy e Lucas Lima surpreenderam em sua primeira aparição nas gravações do programa da Globo ‘Altas Horas’ após anunciarem a separação. A repórter da emissora Tati Machado participou do encontro e revelou que, apesar do casal ter se separado há um mês, eles mantêm uma agenda de compromissos em conjunto.

Durante o ‘Encontro’ desta quarta-feira, 28, a jornalista adiantou alguns spoilers do que será exibido no programa comandado pelo apresentador Serginho Groisman: “A parceria deles é tanta que ontem teve uma gravação do Altas Horas que tinha já a participação da Sandy, do Lucas, da Família Lima, Vitor Kley, Thiaguinho”, iniciou.

Tati contou que o casal se sentiu confortável e entregou alguns detalhes dos bastidores da separação: “Eles têm uma amizade muito grande com Serginho e se sentiram à vontade para falar sobre esse momento, sobre a decisão”, a jornalista relatou o clima de fortes emoções no programa, que será exibido no próximo sábado, 30.

“Eles contaram que foi uma decisão tomada há mais de um mês, que eles tinham preocupação com o filho, família envolvida nisso. Os dois cantaram juntos a música 'Areia'. O Lucas estava bastante emocionado”, disse a jornalista. Vale lembrar que também foi divulgado que Sandy não chorou durante a entrevista.

Por fim, Tati revelou que Lucas acompanhará a cantora em sua turnê pela Europa no próximo mês: “Eles também contaram que tinham uma agenda de shows para cumprir e uma turnê pela Europa, e o Lucas vai nessa turnê também", a jornalista entregou a decisão de continuarem trabalhando lado a lado após o término.

O que aconteceu com Sandy e Lucas Lima?

No início desta semana, Sandy e Lucas Lima deixaram a web em choque ao anunciar o fim do casamento de 15 anos e o relacionamento de 24. O ex-casal trocou mensagens carinhosas um dia antes do término através das redes sociais e deixaram os fãs intrigados com o anúncio repentino, inclusive, eles levantaram suspeitas de uma traição.

Mesmo diante das especulações, os artistas previram o choque: "Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor”, eles explicaram.

“E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também”, Sandy e Lucas justificaram o fim da relação.