No 'Altas Horas', Sandy não chora e Lucas Lima se emociona; veja tudo o que foi dito

Sandy não chora e Lucas Lima se emociona; casal contou detalhes da separação no programa que vai ao ar neste sábado (30)

A aparição de Sandy e Lucas Lima no Altas Horas que será exibido neste final de semana gerou muita repercussão nas redes sociais. É que fãs ficaram surpresos com a atitude da cantora, que sempre foi muito reservada sobre sua vida pessoal.

Mesmo com os celulares confiscados logo na entrada, muitos fãs relataram o que foi dito durante o programa. No palco, os dois contaram detalhes sobre o fim do casamento que pegou os fãs totalmente de surpresa.

Veja um resumo de tudo o que foi dito:

Casal contou que decisão foi tomada há um mês

Sandy não chorou no palco; Lucas Lima se emocionou em vários momentos

não chorou no palco; se emocionou em vários momentos Os dois cantaram juntos Areia

O clima era amigável e de muito carinho entre os dois

Sandy e Lucas Lima deixaram claro que vão seguir amigos e que vão manter os compromissos profissionais já agendados

Casal já apareceu sem alianças

Programa será exibido neste sábado (30)

Como Sandy e Lucas anunciaram a separação?

A separação de Sandy e Lucas Lima foi anunciada na tarde de segunda-feira, 25 de setembro, por meio de um post compartilhado por eles nas redes sociais. Na mensagem, eles contaram que não são mais um casal e pediram respeito enquanto lidam com a mudança na vida pessoal.

"Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também", disseram.