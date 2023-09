Quem é Bruna Guerin? Atriz é apontada como pivô da separação de Sandy e Lucas Lima

Atriz é apontada como pivô da separação entre Sandy e Lucas Lima e tem recebido ataques na web

A atriz Bruna Guerin tem sido apontada como pivô da separação entre Sandy e Lucas Lima, casal que anunciou o fim da relação nesta segunda-feira, 25, após 15 anos de casamento. Apesar de não haver nada que comprove os boatos, a artista recebeu ataques nas redes sociais, e precisou restringir os comentários em seu perfil do Instagram.

Guerin trabalhou ao lado de Lucas Lima em Once - O Musical, no início deste ano. Na trama, ela e o ex-marido de Sandy faziam um par romântico e, fora dos palcos, os dois desenvolveram uma grande amizade —o que chamou atenção dos fãs do ex-casal, já que o músico passou a comentar em muitas fotos da atriz e cantora.

Ela é cantora, atriz e dubladora, e nasceu em São Paulo e hoje tem 38 anos. Ela tem diversos trabalhos entre novelas, séries, filmes e peças de teatro, em que se destacam: Duas Caras, Salve-se Quem Puder, Por Toda Minha Vida - Chacrinha e Romeu e Julieta - O Musical Brasileiro.

Hoje, ela acumula mais de 57 mil seguidores em seu perfil do Instagram, em que restringiu os comentários após receber críticas. Até o momento, Sandy e Lucas Lima não apareceram em suas redes sociais para desmentir os boatos envolvendo Guerin.

"Ele que ficava cobiçando sabendo que era casado. Esse negócio de homem casado ficar elogiando amiguinha de trabalho, não é nada legal! Falta de respeito com a sua mulher", disparou internauta. "Vim te parabenizar por ter destruído casamento da Sandy", acusou outra. "Fez um casal lindo separar", lamentou uma terceira.

Sandy e Lucas Lima anunciaram o término na última segunda-feira, 25. Os dois estavam juntos há cerca de 24 anos e casados há 15. De acordo com o Jornal Extra, a decisão do término teria partido do integrante da Família Lima, que teria visto o relacionamento esfriar e se transformar em uma amizade.

CONFIRA FOTO DE BRUNA GUERIN, APONTADA COMO PIVÔ DA SEPARAÇÃO DE SANDY E LUCAS LIMA: