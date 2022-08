Segunda temporada de The Kardashians garante muito drama; confira novo trailer

A Hulu compartilhou um novo trailer da segunda temporada do reality show da família Kardashian-Jenner

A segunda temporada de The Kardashians promete! Nesta segunda-feira, 29, a Huli compartilhou mais um trailer da nova sequência de episódios do reality show da família e impressionou.

Nas novas imagens, as irmãs Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie dão depoimentos sobre a carreira, a vida pessoal e polêmicas, além das brincadeiras hilárias.

Entre os assuntos, estão o drama de Khloé com Tristan Thompson, o casamento de Kourtney com Travis Barker, o problema de Kendall com Kylie, a polêmica entrevista de Kim na Variety e um momento delicado com a saúde de Kris Jenner.

No trailer, a caçula da família fala sobre a chegada do novo filho com Travis Scott. A socialite refletiu sobre os problemas com saúde mental após a chegada do bebê. "Eu deveria estar muito feliz agora, acabei de ter esse novo bebê. Mas chorei sem parar por três semanas", desabafou ela.

A segunda temporada de The Kardashians está marcada para estrear no dia 22 de setembro pela plataforma Hulu, e no Brasil pela Star Plus.

