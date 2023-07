Sasha Meneghel surge elegante para première de documentário de mãe, Xuxa

Modelo Sasha Meneghel aposta em look composto por terno para estreia de documentário sobre sua mãe, Xuxa

Nesta segunda-feira, 10, a modelo Sasha Meneghel decidiu apostar em toda sua elegância para comparecer à première do documentário sobre sua mãe, Xuxa Meneghel. Com um terno, a musa posou ao lado de seu marido, João Figueiredo, com roupas combinando para assistir ao filme.

“Noite especial de première ‘Xuxa, o Documentário’”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial. Nas fotos, Sasha aparece usando um terno listreado de tamanho oversized, mais largo, completando o look com um óculos escuro, sem uma camisa por baixo. João também apostou no terno sem camisa, mas em algo escuro e sem listras.

Os comentários foram inundados de elogios para o casal. “Belíssima”, disparou a comediante e influenciadora digital Gkay. “Gata, te amo”, exaltou o maridão apaixonado. “Meu Deus do céu! Eu não estava pronta para isso”, exclamou uma terceira internauta. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Sasha Meneghel.

Look transparente

Na última sexta-feira, 16, a modelo Sasha Meneghel entregou tudo com seus looks! A filha da apresentadora Xuxa Meneghel causou alvoroço nas redes sociais ao posar com um modelito ousado. É que ela deixou a lingerie à mostra e as curvas marcadas ao eleger um vestido totalmente transparente para curtir um evento.

Sasha posou de diferentes ângulos para exibir a peça reveladora, que é preta com flores azuis em uma modelagem bem justinha. Mas a trama do tecido deixa alguns detalhes por baixo da roupa bem evidentes e é possível notar que a estilista apostou em um conjunto de lingerie preto para a ocasião. Com uma calcinha no modelo hot pants e um sutiã fininho, ela combinou as peças com uma bolsa preta grifada, um salto alto e prendeu o cabelo em um coque molhado, que deu um ar de jovialidade ao look.