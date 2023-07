Sasha Meneghel se lembrava de vidas passadas quando criança, diz Xuxa

Em participação do 'Quem Pode, Pod', Xuxa revelou que Sasha Meneghel costumava falar sobre suas vidas passadas quando mais nova

Às vezes, nossas crianças podem nos surpreender com suas falas. E durante sua participação no podcast Quem Pode, Pod, a apresentadora Xuxa conta que foi surpreendida pela filha, Sasha Meneghel, quando ela ainda era bem criança.

Na entrevista, feita pelas apresentadoras Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, Xuxa revelou que Sasha costumava falar de suas vidas passadas quando ainda era bem criança. "Até os três anos ela dizia que estava no Céu, que o Papai do Céu pediu para ela buscar os pais e as mães dela, que ela tinha umas 'asinhas' coloridas e que Deus arrancou as asinhas dela e ela veio parar na minha barriga. Que antes eu só chorava de tristeza, e que agora eu só ia chorar de alegria", relatou Xuxa.

A apresentadora também disse que Sasha afirmava que ela havia escolhido a mãe. Logo em seguida, a Rainha dos Baixinhos lembrou de outra situação, quando a filha resgatou memórias de sua vida vida passada. No relato, ela disse que Sasha lhe perguntou se ela iria lhe bater e Xuxa teve que explicar sua luta contra uma educação violenta em crianças.

A pequena surpreendeu ainda mais sua mãe, trazendo situações que ela lembrava de vidas passadas. "Ela disse: 'Eu quero saber se você vai me bater, porque nas outras vidas eu apanhava muito'", explicou Xuxa, que manteve sua promessa em nunca bater em sua filha. "Nunca levantei um dedo para ela. Então eu acho que realmente ela escolheu alguém que nunca iria bater [nela]."

Confira a entrevista na íntegra:

