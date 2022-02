Sasha Meneghel celebra união e se declara ao marido, João Figueiredo: ''Me dá frio na barriga até hoje''

Sasha Meneghel se declara para o marido, João Figueiredo

23/02/2022

A modelo Sasha Meneghel (23) usou suas redes sociais para se declarar ao marido, João Figueiredo (22)!

Na terça-feira, 22, a filha de Xuxa Meneghel (58) compartilhou uma série de cliques românticos ao lado do cantor em seu feed no Instagram e declarou todo seu amor ao comemorar 9 meses de casados e mais de 2 anos juntos.

"Minha vida com você é festa, é ceu estrelado, é o calorzinho do pôr do sol. Você é a peça única que poderia se encaixar no meu quebra-cabeças. Você me dá frio na barriga até hoje, sabia? Nove meses casada com você, 2 ano e 2 meses apaixonada por você e descobrindo que todo dia é possível te amar mais um pouquinho", escreveu Sasha Meneghel na legenda da publicação.

"Você é a pessoa mais incrível que eu já conheci, te amo pra sempre!", declarou João Figueiredo nos comentários do post. "Amo vocês e amo te ver amando", disse Bruna Marquezine. "Que tenham toda felicidade e saúde do mundo. Amo vocês juntos", destacou Luciano Szafir, pai de Sasha.

Sasha e João Figueiredo combinam look e encantam a web

Esbanjando estilo, Sasha e João Figueiredo chamaram atenção ao combinarem look na web. Os dois surgiram usando suéteres estampados e calças de couro. "MATCHING WITH MY FAV PERSON (nessa foto provavelmente eu tava levando uma bronca kkkrying) [Trad. Combinando com a minha pessoa favorita]", escreveu ele.

Confira a declaração de Sasha Meneghel para João Figueiredo: