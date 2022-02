João Figueiredo e Sasha Meneghel combinam look e encantam a web: ''Casal mais lindo''

Muito estilosos, João Figueiredo e Sasha Meneghel posam usando look combinando e recebem elogios da web

CARAS Digital Publicado em 16/02/2022, às 12h22

João Figueiredo (22) atualizou as suas redes sociais com mais um lindo registro na companhia da esposa, Sasha Meneghel (23).

Amantes do mundo da moda, o casal posou para o clique, chamou a atenção ao combinarem no look do dia e como de costume colecionaram elogios dos seguidores.

Para a ocasião, os dois apostaram em suéteres estampados e calças de couro.

"MATCHING WITH MY FAV PERSON (nessa foto provavelmente eu tava levando uma bronca kkkrying) [Trad. Combinando com a minha pessoa favorita]", escreveu ele na legenda da publicação.

Não demorou muito para a loira comentar: "My person, my one and only [Minha pessoa, meu primeiro e único]", declarou ela.

CONFIRA O LOOK DO DIA DO CASAL