Sasha Meneghel causa ao se identificar como 'nepobaby'; saiba o que significa

Após Sasha Meneghel chamar atenção ao se declarar como 'nepobaby', saiba o significado e como essa ‘condição’ afeta a modelo e outras celebridades

Recentemente, Sasha Meneghel chamou atenção nas redes sociais ao se identificar como 'nepobaby'. Acontece que o termo, mais comum no exterior, refere-se a celebridades que obtêm influência por terem pais famosos, como é o caso da modelo e agora empresária, que é filha de ninguém menos que a apresentadora Xuxa Meneghel.

Para quem não acompanhou, o termo 'nepobaby' surgiu nas redes sociais e deriva de 'nepotism baby', que se refere a alguém que possui privilégios por ter parentes ou amigos próximos em determinados cargos. Por exemplo, quando um político nomeia seu filho para um cargo público sem que necessariamente ele tenha as qualificações adequadas.

Vale lembrar que ser 'nepobaby' não significa que uma celebridade não tenha talento, mas sim que possui o privilégio de alcançar a fama mais rapidamente devido aos seus familiares e ao seu status na sociedade. Como bem apontado por Sasha, é um privilégio do qual ela é grata, mas faz bom proveito com seu trabalho duro.

No caso de Sasha, ela alcançou fama por ser filha de uma personalidade famosa e não esconde os privilégios da nepotismo: “Eu sou nepobaby sim, e eu quero dizer que eu sou A nepobaby, tá? Eu reconheço os privilégios que eu tenho. Eu tenho um privilégio imenso de poder juntar tanta gente incrível aqui”, disse a modelo ao FFW.

“Eu tenho um privilégio imenso por contatos que naturalmente eu recebi na minha vida por ser uma nepobaby e eu reconheço tudo isso”, Sasha falou sobre o nepotismo durante a entrevista. Vale lembrar que outros famosos brasileiros também podem ser considerados nepobabies, além da filha de Xuxa, que é fruto do relacionamento com Luciano Szafir.

Alguns outros exemplos incluem o empresário Enzo Celulari, filho dos atores Claudia Raia e Edson Celulari; a cantora Cleo Pires, filha de Gloria Pires e Fábio Jr; Wanessa Camargo, filha de Zilu Camargo e Zezé Di Camargo; João Guilherme Silva, filho de Faustão Silva; e até mesmo Fernanda Torres, herdeira de Fernanda Montenegro e Fernando Torres.

Xuxa se declara para Sasha Meneghel:

A apresentadora Xuxa esteve presente no desfile de estreia da marca fashion de sua filha, Sasha Meneghel, nesta segunda-feira, 10. E em suas redes sociais, a Rainha dos Baixinhos mostrou seu lado mamãe babona ao fazer uma linda declaração para sua herdeira. Em seu perfil oficial do Instagram, a artista abriu um álbum de fotos no evento.

Xuxa ainda compartilhou fotos ao lado de seu namorado, Junno Andrade, o pai de sua filha, Luciano Szafir, seu genro, o cantor João Lucas, além de sua pet, Doralice. Na legenda, ela se declarou para Sasha e mostrou todo o seu orgulho por esse passo tão grande na carreira da filha; confira os registros da família Meneghel!