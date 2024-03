Saiba se a agenda de Simone Mendes será afetada após cantora revelar exame

Procurada pela CARAS Brasil, equipe de comunicação de Simone Mendes comenta sobre a agenda de shows da cantora depois de enfrentar problemas com sono

Nesta semana, a cantora Simone Mendes (39) utilizou de suas redes sociais para compartilhar que precisou realizar uma polissonografia, exame que o paciente é monitorado por eletrodos durante o sono. Com isso, alguns internautas se preocuparam com a saúde e agenda da artista.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação de Simone tranquiliza os fãs e garante que ela seguirá normalmente com sua agenda de shows. Além disso, eles comentaram que a cantora, na verdade, só está realizando exames para investigar mais sobre os problemas com sono, mas agenda normal!

A famosa relatou que passou por uma noite desconfortável de sono e quase não dormiu. Simone estava tendo problemas para dormir na madrugada de quarta-feira, 20, depois de ler um livro, a cantora comenta que, finalmente, conseguiu dormir por cerca de uma hora e meia.

A polissonografia, exame que Simone realizou, é responsável por avaliar a qualidade do sono e identificar possíveis complicações. É indicado principalmente para pessoas que apresentam solonência excessiva, roncos exacerbados e excesso de noites mal dormidas.

Falando em carreira, após emplacar o hit Erro Gostoso em 1º lugar nas paradas musicais do Brasil, Simone estreou sua turnê solo na Europa. A cantora cumpriu agenda em Portugal e foi atração do programa Dois às 10, da TVI, onde apresentou a sua primeira música de sucesso em carreira solo.

De família

Recentemente, a cantora Simone Mendes movimentou a internet após mostrar o talento do seu filho mais velho, Henry, fruto do casamento com Kaká Diniz (38), para a música. O menino apareceu cantando ao lado da mãe em um novo vídeo caseiro e mostrou que leva jeito para seguir os passos da mãe como cantor.

Nas imagens, os dois apareceram com looks despojados em casa enquanto cantavam a música Beleza Ignorante, que faz parte da carreira solo dela. Simone também é mãe de uma menina, Zaya.