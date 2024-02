Equipe de Simone Mendes esclarece venda de mansão milionária para criminosos

Como assim? Mansão milionária de Simone Mendes foi vendida para criminosos internacionais; equipe se manifesta pela primeira vez após polêmica

Há alguns anos, Simone Mendes tomou a decisão de se desfazer de algumas de suas propriedades e vendeu uma mansão luxuosa em Fortaleza, no Ceará, por R$10 milhões. No entanto, o imóvel teria sido adquirido por um grupo de criminosos internacionais e está envolvido em uma operação da Polícia Federal. A equipe da cantora se manifestou para esclarecer a polêmica.

O escritório responsável pela gestão da carreira da artista emitiu um comunicado ao portal Léo Dias para esclarecer o ocorrido. A assessoria informou que em momento algum a cantora entrou em contato com os compradores, que estão sendo apontados como integrantes de uma quadrilha composta por russos e brasileiros.

Em nota, também foi informado que a venda foi mediada por uma imobiliária: "A RSS Produções artísticas e entretenimento, escritório responsável pelo gerenciamento de carreira da artista Simone Mendes, vem a público esclarecer que a venda do imóvel da artista, em Fortaleza, ocorreu de forma regular e dentro da legislação brasileira”, disseram.

“A operação de venda fora intermediada por uma imobiliária local, jamais tendo a artista e seu marido qualquer contato pessoal e/ou presencial com os compradores”, a equipe esclareceu a venda da mansão, que segundo informações do Métropoles, foi comprada por criminosos e é alvo de uma operação da Polícia Federal.

No imóvel que perteceu a cantora no passado, teriam sido apreendidas quantias que superam R$ 1 milhão. Ainda conforme informações divulgadas pelo portal, a ação dos russos contava com a participação de brasileiros para lavar dinheiro de crimes praticados no exterior. Além da propriedade luxuosa, eles levavam uma vida de luxo no país.

Vale mencionar que em 2021, Simone vendeu uma de suas mansões, e compartilhou a novidade em suas redes sociais: “Saí da casa que eu tinha. Eu vendi. Eu tinha outra menor. Como eu não venho muito para Fortaleza por conta do trabalho, pela demanda que tenho em São Paulo, fiquei com a menor só para passar o período de férias”, ela revelou que ainda tem uma propriedade em Salvador.

