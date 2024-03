Filho de Simone Mendes rouba a cena ao cantar com a mãe

Em momento de diversão na casa da família, Henry, filho de Simone Mendes, mostrou o seu talento musical em novo vídeo

A cantora Simone Mendes mostrou o talento do seu filho mais velho, Henry, fruto do casamento com Kaká Diniz, para a música. O menino apareceu cantando ao lado da mãe em um novo vídeo caseiro e mostrou que leva jeito para seguir os passos da mãe como cantor.

Nas imagens, os dois apareceram com looks despojados em casa enquanto cantavam a música Beleza Ignorante, que faz parte da carreira solo dela.

“O príncipe da mamãe sempre cantando junto comigo!”, disse ela na legenda. Simone também é mãe de uma menina, Zaya.

View this post on Instagram A post shared by Simone Mendes (@simonemendes)

Simone mostra conversa inesperada com seu filho

A cantora Simone Mendes foi surpreendida com uma resposta do seu filho mais velho, Henry, sobre como é ser filho dela. Sincero, o menino desabafou sobre a ausência da mãe em casa nos finais de semana, já que ela viaja bastante para fazer shows.

“Assim, não muda quase nada. Só muda que… Todo dia ela tem compromisso. Eu vejo ela dificilmente. Só nas férias que eu vejo”, disse ele. E ela perguntou: "Ai, você acha que a mamãe está viajando muito?”.

Com isso, o menino abriu o jogo e disse que não quer seguir a profissão da mãe para não ficar longe de sua família. "É por isso que eu não quero ser cantor, eu vou ficar muito dias fora, sem meus filhos”, disse ele, pensando no futuro.

Ao ouvir a declaração dele, Simone ficou mexida. "Que resposta que me deu uma facada agora no coração. Morri… Isso porque eu faço show de quinta, sexta e sábado, ou sexta, sábado e domingo. Meio de semana eu sou deles, e ele já sente falta, imagina se eu fizesse todo dia, ia dar ruim", afirmou.