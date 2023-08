Saiba quem são as atrizes da Globo que estão denunciando Marcius Melhem

Marcius Melhem se tornou réu por assédio sexual contra três mulheres

Marcius Melhem (51) se tornou réu por assédio sexual contra três mulheres na última terça-feira, 9. De acordo com as informações do portal G1, os casos teriam acontecido enquanto o ator trabalhava com as vítimas: uma funcionária que preferiu ter a identidade preservada e as atrizes da Carol Portes e Georgiana Góes (46). Saiba quem são as duas artistas da Globo que estão denunciando Marcius Melhem.

Carol Portes ficou conhecida por participar de Tá no Ar: A TV na TV, programa humorístico da Globo, durante seis temporadas. A artista, que trabalha há mais de duas décadas no ramo da atuação, fez seu primeiro papel em uma novela em Cara e Coragem, de 2022, como a personagem Dalva. Com carreira no cinema, na televisão, no teatro e na propaganda, a carioca também integrou o Zorra. Em entrevista ao site Universa, do UOL, ela relatou uma das situações que enfrentou com Marcius Melhem : "Ele saiu de toalha e me beijou à força. Eu me desvencilhei, e aí fiquei superconstrangida. E aí eu [falei]: 'Não, não, vamos, quero ir logo, vamos logo'. Tipo, vamos embora. Não vai rolar nada".

Já Georgiana Góes, que também denunciou Marcius Melhem, estreou na Globo com A Próxima Vítima. A atriz teve seu primeiro contrato com a emissora em 1995 e participou de inúmeras novelas na rede, como Vira Lata, O Amor Está No Ar e Malhação. Com uma filha de apenas um ano, Flor, a artista voltou aos palcos no teatro após encerrar contrato na emissora.

Em abril deste ano, Georgiana Góes comentou sobre Marcius Melehem em entrevista à Folha: "Era um padrão. Quem não entrava no jogo dele sofria retaliações distintas. Ele falava que ia ter que fazer demissões, e a pessoa que não entrou no jogo, curiosamente, foi mandada embora poucos dias depois".