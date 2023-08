Como Renato Góes e Thaila Ayala se conheceram? Relembre início da relação

Renato Góes se tornou assunto nesta semana após participar do podcast de Thaila Ayala

Convidado a participar do podcast Mil e Uma Tretas, o ator Renato Góes contou alguns momentos difíceis que passou no relacionamento com a esposa, Thaila Ayala, que comanda o programa ao lado de Julia Faria. Juntos há cinco anos, os dois já comentaram sobre o início do relacionamento.

Em 2021, Thaila Ayala revelou que se apaixonou pelo marido logo no primeiro encontro. Porém, explicou aos seguidores do Instagram que teve uma reação inusitada após encontrar com Renato Góes pela primeira vez .

"Me apaixonei no primeiro encontro e paniquei porque não sentia isso fazia uns cinco anos. Daí esperei ele ir no banheiro e corri pelas escadas de emergência. Fugida!", escreveu a artista, nos Stories do seu Instagram.

Em outro momento, a artista contou que Renato Góes pediu um filho antes mesmo de a pedir em namoro. Ela compartilhou uma foto no espaço cultural Circo Voador, no Rio de Janeiro, para celebrar os cinco anos de união com o artista e relembrou o momento.

"Em 2017 ele me colocou nesse mesmo muro no Circo Voador e me pediu um filho, antes mesmo de me pedir em namoro", escreveu ela. Hoje, os dois são pais de Francisco, de 1 ano, e Tereza, que tem apenas quatro meses de idade.

Os dois se casaram em outubro de 2019, em uma cerimônia realizada na Igreja do Carmo em Olinda, Pernambuco, seguida por uma festa no Instituto Ricardo Brennand, em Recife. Na ocasião, o casal de atores reuniu mais de 400 convidados para celebrar o enlace.

A atriz usou um vestido inspirado em clássicos da grife Dior, confeccionado pela estilista Marta Macedo. O look contava com 1,5kg de pedraria na saia, onde foram bordadas o mapa astral de datas importantes para o casal.

CONFIRA FOTOS DE THAILA AYALA E RENATO GÓES: