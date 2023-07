Saiba quem pegou o buquê de casamento de Cleo

Confira quem pegou o buquê do casamento de Cleo e Leandro D'Lucca, realizado no último domingo, 9

No último domingo, 9, a atriz e cantora Cleo e seu marido, o cantor Leandro D'Lucca, realizaram mais uma cerimônia para celebrar o seu casamento. Na ocasião, o casal reuniu seus entes queridos para renovar seus votos, após se casar no civil em 2021, durante a pandemia de Covid-19, e novamente em 2022, com uma cerimônia de benção.

Durante a festa, Cleo fez a clássica tradição de jogar o buquê para encontrar a próxima pessoa a se casar. E desta vez, a cantora e irmã da noiva, Anttónia, foi responsável por pegar o buquê na brincadeira.

O momento foi compartilhado por Anttónia no Instagram. Na publicação, ela também mostrou fotos ao lado de Cleo e toda sua família, incluindo Glória Pires, Antônio Morais, Ana e Bento, que vestia roupas claras, assim como os outros convidados do casamento.

Anttónia também aproveitou a ocasião e soltou ao voz ao lado da família. Em dois vídeos, ela aparece ao lado de seu pai e irmãos, cantando para celebrar a união de Cleo e Leandro

Os registros receberam elogios dos seguidores, que saudaram a união. "Família linda", disse a atriz Giselle Itié."Pegou o buquê, vai casar", brincou outro admirador, que comentou o fato de que Anttónia pegou o buquê da irmã.

Confira o álbum de fotos no Instagram:

A sexualidade de Cleo

A cantora Cleose tornou a mais nova famosa a revelar fazer parte do grupo de pessoas que se identificam como demissexuais. Em recente participação no podcast Quem Pode Pod, ela revelou que chegou a passar um ano sem ter relações sexuais.

“Fiquei um ano sem transar, por opção, ficava com pessoas que falavam daqui não passa, não estava a fim”, declarou a filha de Gloria Pires, que completou explicando que o período foi importante para ela compreender melhor sua sexualidade: "Eu comigo mesma super, mas não com outras pessoas. Eu fiquei meio demissexual”.

Cleo ainda deu mais detalhes sobre a demissexualidade: “Comecei a ficar assim e achei estranho, porque eu não era assim, não que tenha problema ser assim, acho incrível, mas porque fui me tornando assim, e fui aceitando que era isso”.

MAS, AFINAL, O QUE É DEMISSEXUAL?

Bastante usado nos últimos anos, o termo é usado para identificar pessoas que só sentem atração sexual por quem acabam desenvolvendo uma admiração, conexão emocional profunda ou intimidade.

A demissexualidade é uma identidade que está inserida dentro do espectro da orientação sexual. As pessoas que se enquadram nesse perfil não costumam sentir atração sexual de maneira imediata ou baseada na aparência física, mas, sim, ao longo do tempo.