Saiba o valor do carrão que Simony ganhou de presente e pretende devolver

Simony revelou que está cogitando devolver um carrão luxuoso que recebeu de presente; descubra quanto custa o veículo

No último domingo, 23, Simony surpreendeu ao revelar que está pensando em devolver o carro luxuoso que ganhou como presente de um admirador misterioso. Em suas redes sociais, ela posou ao lado do veículo, mas ressaltou que para ela, valores vão além dos bens materiais e por isso, está cogitando recusar o automóvel, que custa uma fortuna.

Por meio de seu perfil no Instagram, Simony posou sentada em cima do carrão enquanto admirava o veículo. Embora tenha ocultado a placa, ela revelou o símbolo e mostrou que se trata de uma BMW X5. Quem quiser adquirir o mesmo veículo precisará desembolsar aproximadamente R$ 750 mil, dependendo das comodidades.

Segundo o Splash, do UOL, o carrão que a cantora recebeu do admirador possui vários diferenciais. Além de um motor potente que atinge altas velocidades, ele conta com assistente de direção e de estacionamento, facilitando na hora de dirigir. Inclusive, o veículo tem muito espaço interno e um porta-malas extremamente amplo para viajar com toda a família.

Apesar de ser um carro dos sonhos para muitas pessoas, não é o caso de Simony. Em suas redes sociais, ela explicou que foi surpreendida com o presente e deixou claro que pretende devolvê-lo caso o verdadeiro dono não se manifeste: “Meu aniversário tá chegando, estou acostumada a receber flores. Agora carro? Nunca recebi”, iniciou.

“Ainda mais anônimo. Se até amanhã não se manifestar eu vou devolver. A portaria ligou e disse entrega de um presente, eu liberei ué, chegou o carro em um guincho”, a cantora revelou o motivo inusitado e contou como foi receber o presentão. Nos comentários, os seguidores da artista especularam sobre o admirador misterioso.

“Se não sabe quem mandou, como irá devolver? Se vai devolver é que sabe quem mandou. E como sabe”, opinou. “Se for lhe causar desconforto ficar com ele, fique à vontade pra mandar pra mim”, outra seguidora brincou. “Que tudo! Tomara que esse admirador secreto te encante e te faça feliz! Você merece!”, escreveu um terceiro.

Simony compartilhou reflexão sobre presentes:

Depois que compartilhou seu novo automóvel, Simony publicou uma foto e compartilhou uma reflexão. Apesar de não voltar a mencionar seu carrão e deu uma nova sugestão de presente: “Sabe o que tem valor hoje pra mim? A vida, as coisas simples. Viajar com meus filhos, almoçar com minha mãe, curtir meus cachorros”, disse a cantora.

Durante o texto, Simony afirmou ainda que quer “ser exemplo e força pra quem está passando por um câncer”: “Eu não tô nem aí pra coisas materiais. Nada do que tenho salvaria minha vida. Deus me deu uma missão, eu e o Vencer o Câncer vamos até o fim e vamos lutar por vocês”, ela completou e pediu outro presente de aniversário aos seguidores.