Sabrina Sato faz mistério ao anunciar projeto ao lado de Marcelo Adnet

Apresentadora Sabrina Sato deixa fãs curiosos ao revelar novo projeto com Marcelo Adnet; os dois devem apresentar programa sobre relacionamentos

A apresentadora Sabrina Sato (41) deixou os fãs curiosos na noite de terça-feira, 14, ao revelar que tem um novo projeto a caminho, desta vez, com o humorista Marcelo Adnet (41)!

Em publicação em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou alguns registros em que aparece usando um look todo azul ao lado de seu mais novo colega de trabalho e fez mistério sobre o que vem por aí.

"Gente… O Marcelo Adnet é mesmo sensacional e vai ser o meu novo parceiro de trabalho. Não vejo a hora de contar tudo para vocês. Estou muito feliz!", escreveu Sabrina ao legendar o post.

Nos comentários, os dois receberam elogios. "Eu amo essa dupla, sucesso garantido", disse Ivete Sangalo. "Já shippo", brincou Astrid Fontenelle. "Vai ser muito divertido", comentou Dona Kika, mãe de Sabrina.

De acordo com informações da colunista Patricia Kogut, Sabrina e Adnet vão apresentar um programa sobre relacionamentos no canal GNT, que teria sido o principal motivo da apresentadora deixar o elenco do programa Saia Justa.

Confira o post de Sabrina Sato sobre novo projeto com Marcelo Adnet:

Filha de Sabrina Sato diverte ao propor desafio para a mãe

A apresentadora Sabrina Sato compartilhou um momento de pura fofura da filha, a pequena Zoe, recentemente. Em um vídeo publicado em sua conta no Instagram, a loira divertiu os seguidores ao flagrar a herdeira de quatro anos propondo um desafio inusitado para ela e sua mãe, Dona Kika.

"A gente vai gravar um vídeo comendo limão", anunciou a menina, que é filha de Duda Nagle (39). "Senta aqui, gente. Pega todo mundo um limão e temos que provar nós três juntas. Quem fizer menos careta ganha um chocolate", explicou a pequena, arrancando risos.

