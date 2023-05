Sabrina Sato exibe corpo de boneca em look coladinho na academia

Magérrima, Sabrina Sato destacou suas curvas ao eleger short curtinho durante treino na academia

Solteira, a apresentadora Sabrina Sato (42) movimentou a web na tarde desta terça-feira, 09, ao exibir o corpão sarado de frente para o espelho da academia, na companhia de seu personal trainer.

Vestida com um look fitness, composto por um top e um shortinho curtinho na cor rosa barbiecore, ela deixou a barriga toda à mostra e impressionou os fãs com as curvas torneadas, na selfie publicada nos Stories em seu Instagram.

"Não me dá um dia de paz", escreveu ela na legenda da publicação ao se referir a rotina de treinos intensos.

Ainda nos últimos dias, Sabrina Sato surpreendeu os seguidores ao compartilhar registros de uma sessão de fotos na companhia da mãe.Gente, olha só, no dias das mães, é claro eu tenho uma musa inspiradora e hoje ela está aqui fotografando a campanha comigo... [...] Ela está aqui brilhando, essa aqui é minha muzona da vida", declarou Sabrina

VEJA O STORY DE SABRINA SATO:

Foto: Reprodução/Instagram

Sabrina Sato choca ao posar de fio-dental

Sabrina Sato paralisou o Instagram ao posar com uma calcinha fio-dental finíssima em um vídeo publicado na web. Em resposta, os seguidores forma à loucura com o tamanho da peça.

No registro, Sabrina surge com um conjunto de lingerie preta, com um top grosso e uma calcinha pequena. Mas a apresentadora escandaliza mesmo ao virar o corpão e deixar o bumbum empinado totalmente à mostra com a peça de baixo extremamente fina.