Sabrina Sato faz rara aparição com a mãe e se declara: "Musa inspiradora!"

A apresentadora Sabrina Sato fez rara aparição com Kika Sato em clima de 'Dia das Mães'; veja

A ex-mulher de Duda Nagle (39), a influencer e apresentadora Sabrina Sato (42) surpreendeu os seguidores ao compartilhar registros de sua tarde na companhia da mãe. Nesta sexta-feira, 05, a japa exibiu uma campanha especial que realizou com dona Kika Sato (70).

Feliz da vida, a modelo surgiu radiante no set de filmagens ao lado da progenitora. "Gente, olha só, no dias das mães, é claro eu tenho uma musa inspiradora e hoje ela está aqui fotografando a campanha comigo... [...] Ela está aqui brilhando, essa aqui é minha muzona da vida", declarou Sabrina ao mostrar a matriarca fazendo pose diante das lentes das câmeras.

Vale ressaltar que há um tempo atrás, Sabrina Sato mostrou toda a sua beleza nas redes sociais ao surgir com um vestido micro, todo detalhado em fendas nas laterais.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE SABRINA SATO:

Separada, Sabrina Sato treina sozinha na academia e choca com aparência

Após anunciar o fim de sua relação com o ator Duda Nagle,Sabrina Sato apareceu treinando sozinha na academia luxuosa do prédio onda mora em São Paulo. Cheia de estilo, a famosa protagonizou o momento com tranças no cabelo e um conjuntinho rosa, composto por top e bermuda.

A famosa então deixou seu corpaço sarado em evidência no look fitness."E ainda treinei hoje depois da campanha", escreveu a apresentadora ao publicar os vídeos.