Sabrina Sato e Juliette contam como agem após o sexo

As ex-BBBs Sabrina Sato e Juliette participaram do programa "Saia Justa Verão"

No programa "Saia Justa Verão" do canal GNT, as ex-BBBs Sabrina Sato e Juliette falaram sobre a experiência pós-sexo. A edição irá ao ar nesta quarta-feira, 1.

A apresentadora Astrid Fontenelle fez jus ao nome do programa e perguntou: "Quem são vocês após o sexo?"

A apresentadora Sabrina Sato foi sincerona e disse que não quer muito papo, não. “Depende da intensidade. Mas uma coisa que não faço depois do sexo é conversar. Não venha conversar comigo! Dá uma preguiça conversar…. Eu gosto de dormir. Acabei de transar, capoto se o sexo for muito bom. Não tomo banho nem nada. Durmo!”, confessou.

A cantora Juliette, por sua vez, representou bem o signo de sagitário e disse que gosta sim de conversar após o ato. “Tem sexo que é por sexo. Mas quando o sexo é com uma pessoa que você tem uma relação, tem conchinha, tem conversa, eu amo. Amo uma conchinha. Sou carrapato”, contou.

A artista Larissa Luz também respondeu: "Quando acaba, normalmente, gosto de conversar, mas não sobre o que foi feito, mas fofoquinhas bobas, conversinhas aleatórias. Às vezes, vida que segue, né? Levantar, já bota uma luz na cara da pessoa para viver a vida. Conchinha e declaração de amor raramente."