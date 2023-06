Sabrina Sato deve reatar com amor do passado, diz tarólogo

Em vídeo para a CARAS Brasil, tarólogo fez previsões para futuro amoroso de Sabrina Sato

Sabrina Sato (42), que se separou do casamento de sete anos com Duda Nagle (40), está solteira desde março deste ano. Em vídeo para a CARAS Brasil, o tarólogo Val Couto fez suas previsões para o futuro amoroso da apresentadora e revelou que suas cartas mostraram o retorno de um amor do passado na vida da artista e que ela pode reatar uma antiga relação.

"Vejo felicidade garantida na vida da Sabrina e possibilidade dela reatar com um amor do passado. As cartas mostram alguém do passado na vida dela, que pode trazer algo muito bom para a vida deles. Algo que não foi concluído no passado, mas que, no futuro, pode trazer uma alegria muito grande", compartilhou o tarólogo sobre a previsão para a vida amorosa de Sabrina Sato .

"Vejo esse homem que fez parte do passado da Sabrina e que foi cortado da vida dela. Esse homem pode voltar e pode fazer ela muito feliz. Vejo felicidade que marca esse relacionamento", acrescentou Val Couto sobre o possível retorno de um dos romances de Sabrina Sato. Entre alguns dos ex-namorados da apresentadora, além do ex-marido, estão os famosos Carlinhos Silva (43), Dhomini (50) e João Vicente (40), com quem a artista se prepara para comandar o reality show Let Love.

Apesar da previsão, Val Couto garantiu que a volta do amor do passado não será a de Duda Nagle, com quem a apresentadora viveu casamento por sete anos e teve sua única filha, Zoe (4). O tarólogo explicou a separação de Sabrina Sato e do ex-marido, que aconteceu no início deste ano, e garantiu que não enxerga nas cartas um retorno do casal: "Não vejo volta entre a Sabrina e o Duda, até porque existe algo espiritual na vida de ambos. Existe trabalho espiritual feito para separar a Sabrina Sato do ex marido".