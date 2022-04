Sabrina Petraglia relembra fotos do parto do terceiro filho ao celebrar aniversário de 39 anos

A atriz completou 39 anos no dia 16 de abril e fez uma reflexão sobre o aniversário em suas redes sociais

Sabrina Petraglia completou 39 anos de vida no dia 16 de abril.

Para comemorar a data, a atriz publicou em seu perfil oficial no Instagram algumas fotos do parto do terceiro filho, Léo, que veio ao mundo no dia 10 deste mês, e fez uma importante reflexão.

"Completei 39 voltas ao redor do sol nesse 16 de Abril. Dizem que o mês que antecede o aniversário é o período do inferno astral quando muitas coisas desandam, não dão certo. Mas encontrei uma pessoa que me disse muito sabiamente que tudo depende de como vemos as coisas que acontecem com a gente. Quando focamos no que conquistamos e não no que deixamos de realizar, começamos um ciclo novo com leveza, esperança e reciprocidade sem fim", começou ela.

Em seguida, Sabrina falou sobre os medos que enfrentou antes do nascimento do menino. "No meu CÉU ASTRAL (não inferno astral), nasceu o Léo no meio de um turbilhão de medos e incertezas… controlando a colestase e buscando cruzar a linha de 37 semanas para evitar a prematuridade. Não foi fácil, mas conseguimos! Léo nasceu grande, saudável… meu maior presente de 39 anos", afirmou.

A atriz também ressaltou que só tem motivos para agradecer. "Foram tantas coisas boas, que não posso chamar os dias que antecederam meu aniversário de inferno astral, apenas de céu astral e agradecer… agradecer imensamente todos os pequenos e grandes presentes da vida! Você já agradeceu as coisas boas da sua vida hoje?", finalizou ela.

Léo é fruto do casamento de Sabrina com Ramón Velázquez. Os dois também são pais de Gael (2) e Maya (1).

